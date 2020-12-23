Работу общепита в праздники ограничили в Калининграде

https://static.news.ru/photo/17b3631a-4549-11eb-a2ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Марина Егоренко/vk.com

Власти Калининграда приняли решение ограничить работу кафе и ресторанов в новогодние праздники.

С 31 декабря по 3 января будут закрыты все заведения общепита, а с 3 по 10 января они будут работать с 06:00 до 21:00. Ограничения не будут касаться предприятий общественного питания при отелях. С 25 декабря будет запрещена деятельность кафе и ресторанов в ТЦ, которые не имеют отдельного входа, говорится в постановлении регионального правительства.

В регионе действует запрет на проведение новогодних торжеств в образовательных учреждениях, развлекательных центрах, арт-пространствах, торговых центрах, бассейнах, банях, саунах и фотостудиях с 25 декабря по 10 января. Также под запретом уличные концерты и фестивали.

С 28 декабря по 17 января установлены каникулы для школьников, вузы, учреждения дополнительного образования и колледжи будут работать в дистанционном формате, а детские сады в штатном режиме. Спортклубы и фитнес-центры не смогут проводить групповые тренировки, ограничения не будут касаться самостоятельных занятий клиентов.

Как писал NEWS.ru, власти Забайкальского края ввели дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. С 23 декабря по 15 января запрещается проводить корпоративы, устраивать шоу-программы, также приостанавливается работа караоке-баров.