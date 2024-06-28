Работу «Кухни на районе» приостановили Суд приостановил работу «Кухни на районе» на 90 дней

Люблинский районный суд Москвы постановил приостановить работу ООО «Локалкитчен» (правообладатель бренда «Кухня на районе») на 90 суток, передает ТАСС. Поводом стало нарушение санитарных правил, повлекших отравление россиян.

Суд постановил признать виновным ООО «Локалкитчен» по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил) и назначить ему наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток, — сказали в суде.

В ходе заседания представитель компании Мария Добронравова заявила, что фирма признает вину отчасти. Например, производственные помещения «Кухни на районе» не убирались подобающим образом, уточнила она. Однако, по ее словам, сейчас эти нарушения исправлены. Добронравова добавила, что сегодня компания фактически прекратила деятельность, поэтому приостановка ее работы необязательна.

Известно, что более 150 жителей России отравились красной консервированной фасолью. Именно в этом продукте образовался ботулотоксин, который вызвал у пострадавших ботулизм. Источником заражения послужила продукция «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители — ООО «Локалкитчен» (г. Москва) и ООО «Савон-К» (Московская область), изготавливающие полуфабрикат для салатов (фасоль в вакуумной упаковке).