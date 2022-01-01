Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана в Крыму

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за тумана, сообщило Главное управление МЧС по Республике Крым. По прогнозам синоптиков, туман на полуострове сохранится до утра 1 января, ночью столбик термометра опустится до +1 градуса, порывы ветра могут достигать 12 м/с. Паромное сообщение в Керченском проливе из-за неблагоприятных погодных условий также приостанавливали 19 декабря.

По информации Керченского морского порта, в связи с погодными условиями (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минтранс России 30 декабря сообщил об увеличении количества постов досмотра на подходах к Крымскому мосту. Ведомство назвало причиной большой поток машин и количество перевозимого пассажирами багажа. По данным Минтранса, эта мера повысила пропускную способность со стороны Кубани на 60% и на 40% со стороны Крыма. В министерстве добавили, что дополнительные пункты пропуска обеспечат безопасный проезд по мосту.

Крымские власти выбрали слоганом для праздничных каникул на полуострове «Новый год в Крыму как дома», сообщал ранее министр курортов и туризма Вадим Волченко. Чиновник объяснил такой выбор тем, что для многих россиян регион стал «домашним».