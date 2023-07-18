Работу Керченской паромной переправы приостановили в Крыму Керченская паромная переправа временно перестала работать из-за непогоды

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Власти приостановили работу Керченской паромной переправы в ночь на вторник, 18 июля, сообщило Главное управление МЧС России по Республике Крым. Такое решение было принято из-за ухудшения погодных условий.

По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 17 метров в секунду) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, — сказано в сообщении МЧС.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по поводу ситуации вокруг Крымского моста, который подвергся атаке украинских беспилотников. Глава государства назвал произошедшее очередным жестоким терактом киевского режима. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в настоящее время на переправе через Керченский пролив задействовано семь паромов.

Накануне Вооруженные силы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост. Была полностью разрушена часть автодорожной составляющей объекта. В результате подрыва погибла семейная пара, их ребенок получил ранение. Девочка находится в больнице под наблюдением специалистов. Сейчас на мосту через Керченский пролив восстановлено реверсивное движение автомобилей по одной полосе.