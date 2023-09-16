Работников сети клиник лжеврача Раевского проверят на мошенничество Глава СК поручил доложить о расследовании нарушений в сети клиник Раевского

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования нарушений прав пациентов в клинике Дмитрия Раевского в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале Следкома. Так глава СК отреагировал на информацию в СМИ о мошеннических действиях работников сети клиник Раевского.

В сюжете одной из программ на федеральном телеканале вновь было рассказано о мошеннических действиях работников сети клиник Дмитрия Раевского, в которых гарантируется исцеление с помощью сомнительных методов, в том числе тяжелобольных людей, за приличную сумму, — сказали в СК.

Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что один из таких центров Раевского функционирует в подмосковной деревне Борисово, где «вылечиться» можно даже онлайн. Сам основатель сети клиник еще в начале года уехал из страны на фоне скандала вокруг центра «Здравница», где людей лечили мантрами и «высасывали рак», писали СМИ.

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