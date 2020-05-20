Работники ресторана в Красноярске присоединились к флешмобу #голыйголод

https://static.news.ru/photo/e50065c2-9a93-11ea-8778-fa163e074e61_660.jpg Фото: veranda.online.grill/Facebook

Персонал красноярского ресторана «Веранда» разделся в знак протеста против кризиса в сфере общепита из-за пандемии коронавируса.

Работники заведения устроили фотосессию в обнажённом виде в рамках флешмоба #голыйголод, запущенного сетью ресторанов в Казани. Снимки они опубликовали на странице ресторана в Facebook.

Мы разделись не сами — нас раздели. <...> Пояса наших фартуков уже затянуты изо всех сил. Сфера общепита замерла. Но не погибла, дышит, — цитирует МК в Красноярске запись, сопровождающую фото.

Участники фотосессии отметили тяжелое положение сферы общепита в целом по России. Чтобы не остаться без средств к существованию, они выразил готовность работать с соблюдением всех санитарных норм и требований, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что в голом виде сфотографировались сотрудники одного из ресторанов на Кубани. В подписи к фото они указали, что готовы кричать от боли и отчаяния, поскольку многие заведения в регионе находятся на грани разорения.