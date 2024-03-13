Работникам водоканала под Саратовом дали сроки за гибель ребенка Двух сотрудников водоканала в Балаково осудили за гибель ребенка в промоине

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В городе Балаково Саратовской области двух бывших сотрудников водоканала признали виновными в халатности в связи с гибелью восьмилетнего мальчика в промоине, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Работников муниципального предприятия приговорили к трем и двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.

Мужчины своевременно не организовали осмотр технического состояния и ремонт внутренней поверхности канализационного коллектора по улице Братьев Захаровых города Балаково. Из-за их бездействия произошло разрушение трубы коллектора и размытие грунта около него. 28 февраля 2023 года малолетний проходил по улице и провалился в коллектор глубиной около шести метров, в результате чего погиб, — сообщили в надзорном ведомстве.

По делу о халатности, приведшей к гибели мальчика, приговорены бывшие директор и главный инженер водоканала, уточнила пресс-служба СК по Саратовской области. По решению суда мужчин также лишили права занимать определенные должности.

Решение вынес Балаковский районный суд. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В конце 2023 года в Новосибирске девочка провалилась в глубокую яму в 20-градусный мороз. Она пролежала под землей несколько часов, пока ее не заметили прохожие, вызвавшие скорую. Ребенок получил обморожение пальцев на руках и ногах.