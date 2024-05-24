Работник парализовал работу оборонного предприятия и попал под суд В Подмосковье задержан сотрудник оборонного предприятия за дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Дмитрова Московской области, работавший на оборонном предприятии, стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону. Мужчина нанес провокационные надписи на бирки ключей от шкафа, где хранятся вещи сотрудников. Действия спровоцировали приостановку работы объекта, что привело к материальным потерям предприятия.

Установлено, что с января по февраль 2024 года подозреваемый, являясь сотрудником оборонного предприятия, с целью дискредитации деятельности ВС РФ нанес антироссийские надписи на бирки ключей, используемых в ячейках металлического шкафа, предназначенного для хранения вещей сотрудников, — говорится в сообщении.

При этом на допросе подозреваемый во всем сознался. На время расследования к мужчине применена мера ограничения в виде домашнего ареста. Нанесенные им надписи направлены на лингвистическую экспертизу.

Ранее МВД России объявило в розыск екатеринбургского художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке. Мужчине вменяется повторное нарушение закона о дискредитации ВС РФ, возбуждено уголовное дело.