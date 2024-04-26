Бывший депутат ответил на обвинения в убийстве двоих медвежат В Кемеровской области экс-депутат отрицает обвинения в убийстве двоих медвежат

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Кемеровский предприниматель и бывший депутат Промышленновского городского поселения Алексей Токарь отрицает свою причастность к убийству медвежат в регионе, сообщает проект «Общественная ПРИЕМная» на кузбасском портале «Ваш город». Растерзанные туши двоих медвежат были найдены на территории ПГТ «Промышленная».

Я понятия не имею, это работник мой оставлял [на стоянке] на 5-10 дней. <...> Это не моих рук дело. Всем говорю, кто спрашивает: если бы я убил медведей, точно бы их не выкинул. Я охотник и дичь не выкидываю, — сказал бизнесмен.

Также зооволонтеры требовали наказать Токаря за работу притравочной станции, которую он, по их словам, обустроил в деревне Корбелкино. В своем обращении к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину они ссылались на Федеральный закон о запрете контактных притравочных станций. Видео из локации Токарь в 2022 году публиковал в соцсетях, но настаивает, что не имеет к станции никакого отношения.

Берут, приписывают мне слухами старое видео, которое [снято] в Новокузнецке. Была притравочная станция, была локация. Я просто снял историю, выкинул в [соцсеть], как работают собачки, — отметил предприниматель.

Ранее СМИ рассказывали, как в Сестрорецке кот по кличке Кардамон лишился лап после того, как более пяти дней прожил с конечностями, туго завязанными веревками. Питомца могли отдать в ненадежные руки, считают волонтеры.