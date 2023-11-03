Работа российской артиллерии на Запорожском направлении попала на видео Опубликовано видео работы российской артиллерии на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Опубликовано видео работы российской артиллерии на Запорожском направлении, запись появилась в Telegram-канале «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z». На кадрах представлен пример плотности работы артиллерийских установок.

На видеозаписи можно увидеть множество вспышек, которые следуют друг за другом. Удары артиллерией были сделаны в темное время суток.

Ранее на Запорожском направлении военнослужащие ВС РФ успешно поразили немецкий танк Leopard, который был передан Вооруженным силам Украины западными союзниками. На опубликованном видео видно, как к боевой машине приближается дрон-камикадзе, относящийся к классу FPV-беспилотников и управляющийся операторами с видом от первого лица.

До этого на Донецком направлении российская артиллерия уничтожила пункт управления украинскими дронами и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского Донецкой Народной Республики. По словам начальника пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадима Астафьева, также штурмовая и армейская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки.