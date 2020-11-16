Работа кинотеатров, общепита и ТЦ приостановлена в Бурятии

https://static.news.ru/photo/9e093e32-27bf-11eb-aa51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения на работу ряда организаций введены в Бурятии с 16 по 30 ноября в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Временно прекращают свою работу предприятия общественного питания, кинотеатры и салоны красоты.

Предприятия общепита смогут продавать блюда и напитки навынос и осуществлять доставку. Объекты розничной торговли, торговые и торгово-развлекательные центры закрываются, следует из распоряжения властей.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что карантин не будет продлеваться по истечении двух недель. Такой срок действия ограничений установили, ориентируясь на инкубационный период коронавируса.

Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования. Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить, — объяснил Цыденов.

Руководитель региона добавил, что, если продлить ограничения, последствия для экономики будут тяжёлыми.

К 15 ноября число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в мире перешагнуло отметку в 54 миллиона — 54 296 615 подтверждённых диагнозов.

Жертвами коронавируса за всё время с начала пандемии стали 1 315 881 человек. Вылечились более 34,7 миллиона заболевших.

В России 15 ноября коэффициент распространения COVID-19 вырос до 1,07. Согласно данным специалистов, в Москве показатель находится на том же уровне, при этом 14 ноября он составлял 0,94.

Как писал NEWS.ru, колумнист издания Bloomberg Андреас Клют провёл исторические параллели с болезнями и эпидемиями разных эпох и пришёл к выводу, что из-за пандемии коронавируса в разных странах и регионах могут возникнуть народные волнения.