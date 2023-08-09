Рабочий завода в Сергиевом Посаде рассказал о спасении коллег после взрыва Рабочий завода в Сергиевом Посаде помогал спасателям доставать людей из-под завалов

Фото: t.me/DAkulovSP

Сотрудник завода в Сергиевом Посаде рассказал Telegram-каналу «Осторожно, Москва», как помогал сотрудникам МЧС спасать коллег. Сразу после взрыва мужчина вытащил из-под завалов двух человек.

Пошел искать народ, первым делом нашел продавщицу. Там вообще темень была. Пострадавших только одного мы вынули, там ранения небольшие, отвели до скорой его, — сказал рабочий завода.

По данным канала, на месте взрыва образовалась большая воронка.

Ранее в Сети появилось видео момента взрыва, произошедшего утром 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.

По данным МЧС, в результате взрыва в ангаре с пиротехникой на заводе вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров. За помощью к медикам обратились 25 человек, из них двое были госпитализированы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал со ссылкой на экстренные службы, что в результате инцидента пострадал 31 человек, из них трое с тяжелыми ранениями доставлены в реанимацию, еще 12 человек направили в травмпункт, всего в больницу доставили 19 человек.

По данным Telegram-канала SHOT, взрыв произошел на складе компании «ПироРос», которая в конце марта 2023 года была признана банкротом.