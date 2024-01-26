Рабочий-стажер попал в шлифовальный станок в Новосибирске и впал в кому

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В Новосибирске на одном из предприятий рабочего-стажера затянуло в шлифовальный станок, после чего он впал в кому, сообщила «КП-Новосибирск» родственница молодого человека. По ее словам, он сильно ударился головой, получив серьезную черепно-мозговую травму.

Издание, пишет, что инцидент с 19-летним Данилом Земляковым произошло 23 января. Руку стажера затянуло в шлифовальный станок.

Он проходил стажировку, это была его четвертая рабочая смена. Когда Данил работал на шлифовальном станке, у него затянуло туда руку. А потом он ударился головой об эту конструкцию, — рассказала родственница пострадавшего.

Она добавила, что Данила, который потерял сознание, обнаружил его брат и срочно вызвал врачей. В больнице молодому человеку сделали рентген руки, и оказалось, что она почти не пострадала. Удар головой привел к перелому черепа и кровоизлиянию в мозг. Рабочего перевели в реанимацию. Там он впал в кому. В мозге у юноши начали лопаться кровеносные сосуды, и ему постоянно требовалась кровь для переливания. Сейчас он в стабильно тяжелом состоянии, рассказала женщина.

Региональное управление СК РФ начало проверку по факту происшествия, пишет издание. Предстоит выяснить, были ли нарушения со стороны сотрудников, отвечающих за технику безопасности.

Ранее в Подмосковье 32-летний местный житель проломил череп, упав на катке. Мужчина сильно ударился головой и на некоторое время потерял сознание. Затем у него начались судороги и рвота. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.