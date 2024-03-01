Рабочий провалился в жидкий бетон и попал на видео МЧС: рабочий провалился по пояс в бетон в Калининградской области

В Калининградской области рабочий провалился по пояс в жидкий бетон, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Инцидент произошел в Пионерском на улице Вокзальной во время ремонтных работ. Как отмечается, коллеги пытались вызволить его самостоятельно, но попытки не принесли результатов и было решено звать спасателей.

Неловким движением правой ноги мужчина провалился в вязкую жижу и крепко увяз. Сначала рабочие сами пытались достать своего коллегу, но через час побежали в пожарно-спасательную часть № 29 за помощью, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, спасатели откапывали пострадавшего с помощью экскаватора и нескольких лопат. При этом действовали осторожно, чтобы не повредить ему конечности. Мужчину удалось вызволить из бетонной «ловушки» целым и невредимым. От медицинской помощи он отказался.