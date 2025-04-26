Рабочий погиб при загадочных обстоятельствах в канализационном люке В Шушарах рабочий погиб от удара током в канализационном люке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В петербургских Шушарах рабочий погиб от удара током во время проведения земляных работ, сообщает Mash на Мойке. По данным канала, мужчина получил смертельную электротравму при прокладке труб, случайно задев находящийся под напряжением провод.

Mash уточняет, что 39-летний Олег спустился в канализационный колодец на Школьной улице в одиночку. Когда закончил работу, он случайно коснулся катушки с проводами под напряжением. По предварительным данным, подрядные работы организовал частный предприниматель. Следственные органы начали проверку по факту случившегося, выясняются обстоятельства несчастного случая.

Ранее на Челябинском сульфидном заводе при проведении пусконаладочных работ погибли два человека — сотрудник подрядной организации ООО «Химтехнология» и работник предприятия. В пресс-службе предприятия подтвердили факт нештатной ситуации, однако причины раскрывать не стали. Расследованием обстоятельств происшествия займутся надзорные органы, завод обещал полное содействие. Руководство выразило соболезнования семьям погибших и пообещало оказать необходимую помощь, в частности финансовую.