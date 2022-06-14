Рабочий погиб при пожаре на нефтехимическом заводе в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При пожаре в цехе Стерлитамакского нефтехимического завода погиб один человек, еще трое пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Башкирии. По информации министерства здравоохранения республики, один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, двух человек доставили в ожоговое отделение.

На объекте АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» по адресу: Стерлитамак, улица Техническая произошел выброс пламени в одном из цехов. По имеющейся информации, пострадали трое мужчин, один мужчина 1963 года рождения погиб, — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, произошел выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку на площади в пять квадратных метров, открытого горения не происходило. Технологический процесс на предприятии не нарушен, причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что новосибирские пожарные спасли двух человек во время тушения пожара в производственном здании. Пожар был локализован на площади 500 квадратных метров, два человека остались на пятом этаже, будучи отрезаны дымом, и были спасены при помощи автолестницы.