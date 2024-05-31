Рабочего раздавило на стройке в Рязани В Рязани строителя придавило насмерть бетонной плитой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Рязани на стройке погиб рабочий, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на прокуратуру. Уточняется, что строителя насмерть придавило бетонной плитой.

По данным издания, инцидент произошел на улице Халтурина примерно в 10:58. Прокуратура начала проверку по факту гибели строителя, в ходе которой будут установлены обстоятельства смерти, а также дана оценка соблюдения требований по охране труда подрядчиком.

Ранее следственный комитет России провел проверку после сообщений СМИ об отравлении рабочих в Калининграде. Отмечается, что 20 строителям моста через Преголю стало плохо после обеда в столовой, из них 11 человек оказались в больнице с кишечной инфекцией. После отравления рабочих Роспотребнадзор изъял из столовой 30 кг просроченных продуктов без маркировок и взял пробы воды.

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