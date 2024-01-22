Рабочего затянуло в ленту для измельчения древесины в Иркутской области

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На территории лесоперерабатывающего предприятия в Усть-Кутском районе Иркутской области погиб 58-летний рабочий, сообщили KP.RU в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. По данным ведомства, инцидент произошел днем 21 января, мужчину затянуло в транспортную ленту для измельчения древесины.

По имеющейся информации, работник занимался сортировкой досок в цехе. В один момент его затянуло на транспортную ленту для измельчения древесины. Как итог, он погиб на месте происшествия, — сообщили в управлении.

Заведено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, добавили в ведомстве. Проводится следственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее на одном из предприятий в Колпинском районе в Санкт-Петербурге мужчину затянуло в транспортную ленту на линии по изготовлению огнеупорных силикатных блоков, он скончался на месте от полученных травм до прибытия медиков. Погибший выполнял функции дробильщика на предприятии. Руку мужчины затянуло в ленту, и машина сильно сдавила грудную клетку.

Также сообщалось, что в Москве двое рабочих погибли на стройке. Они оказались под завалами вследствие обрушения — бетонные блоки скатились на бытовку, в которой находились пострадавшие, из-за растаявшего снега.