Рабочий обжег стопы при укладке асфальта и умер В Санкт-Петербурге скончался рабочий, получивший ожоги стоп при укладке асфальта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

30 июня в больнице Санкт-Петербурга скончался дорожный рабочий, получивший ожоги стоп при укладке асфальта, пишет Telegram-канал 78.RU. По данным канала, 52-летний мужчина был госпитализирован 7 июня, а травму получил 20 мая.

Медики поставили пострадавшему диагноз «токсический эпидермальный некролез» (синдром Лайелла), контактный ожог стоп 1% третьей степени, а также сахарный диабет 2-го типа и тромбоэмболию лёгочной артерии. Пациент скончался в больнице.

Ранее житель поселка Шушары в Санкт-Петербурге обжег лицо возлюбленной горячими шампурами, когда отправился с ней отдохнуть на озеро в пятницу, 28 июня. По данным СМИ, в этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате действий сожителя петербурженка получила ожоги первой и второй степени, у нее диагностировали поражение 9% кожи лица. Сперва женщина обратилась в травмпункт, а после в полицию. Как утверждает мать потерпевшей, пара ведет не самый высокоморальный образ жизни. По словам женщины, ее дочь и возлюбленный часто выпивают. При этом петербуржцы вместе уже семь лет.