https://static.news.ru/photo/c6ffb23a-d7ca-11e9-bb5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Около сотни рабочих АО «Саратовский завод строительных материалов» провели митинг. Об этом сообщил депутат регионального заксобрания от КПРФ Николай Бондаренко.

Причиной стало годичное отсутствие зарплат. В акции, прошедшей в центре Саратова, принимали участие только рядовые сотрудники предприятия, никого из менеджмента компании не было, пишет ИА « Свободные новости ».

Издание сообщает, что в настоящее время расследуется уголовное дело о нарушении трудового законодательства руководством предприятия.

Как писал News.ru, в марте прокуратура Саратовской области начала проверку соблюдения трудового законодательства на АО «Саратовский завод строительных материалов». На тот период задолженность перед персоналом в размере более 34 млн рублей накопилась с ноября 2017 года. Работа предприятия, находящегося в стадии банкротства, была приостановлена.