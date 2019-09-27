Вторую неделю бастуют сотрудники Александровского машиностроительного завода, расположенного в Пермском крае. Причиной протестов рабочих стала невыплата заработной платы.
Как передаёт местное издание
В данный момент бастует большая часть заводчан. У нас теперь каждый раз забастовка. Люди по полмесяца уже сидят дома, потому что денег не платят. Дают частями, по чуть-чуть, по две тысячи, — рассказал один из представителей трудового коллектива.
По словам рабочих, зарплату им задерживают второй месяц.
Представители руководства компании отказались комментировать ситуацию. В краевом Министерстве промышленности со ссылкой на инспекцию труда пояснили, что задолженностей на данном предприятии якобы не имеется.
ОАО «Александровский машиностроительный завод» специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Предприятие было основано в 1802 году.
Как писал News.ru, ранее рабочие, занятые на строительстве многофункционального образовательного центра «Точка будущего» в окрестностях Иркутска, устроили уличную акцию протеста. На это их подтолкнули задержки зарплат.