Рабочие трубного завода в Челнах массово отравились в столовой «Челнинские известия»: повторное массовое отравление произошло в столовой предприятия ТЭМПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Набережных Челнах в столовой трубного завода ТЭМПО произошло массовое отравление, сообщает со ссылкой на источники издание «Челнинские известия». По его данным, 13 апреля на плохое самочувствие пожаловались около 30 человек, но широкой общественности об этом стало известно лишь вечером 16 апреля, когда отравившиеся стали искать в соцсетях товарищей по несчастью. Это уже второй подобный случай на предприятии с октября 2022 года, когда после трапезы в столовой отравились 254 работника, у большинства подтвердился сальмонеллез.

После повторного отравления на завод выезжали сотрудники Роспотребнадзора, отобравшие пробы. Сколько сотрудников были госпитализированы в инфекционную больницу, пока неизвестно. Издание сообщает, что по факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Прокуратура проводит проверку.

Ранее на востоке Москвы около 40 посетителей и работников пункта выдачи СДЭК отравились опасными химикатами. Сообщалось, что причиной стала разбившаяся бутылка с формалином. СМИ писали, что у людей в пункте выдачи наблюдались тошнота, головокружение и жжение в носоглотке.

В марте в одной из столичных школ несколько детей отравились после того, как ученики пятого класса брызнули антисептиком в кулер с водой. По данным источника, в результате в больницу были доставлены 10 детей.