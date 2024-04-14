Огромную кость мамонта выкопали в Красноярске Большую кость мамонта нашли во время раскопок в Красноярске

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Рабочие обнаружили кость огромного размера во время раскопок в Красноярске. Они предположили, что останки могут принадлежать мамонту, сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

Работы проводились недалеко от моста через реку Енисей на транспортном обходе Красноярска. Специалисты выкопали землю и отвезли ее на улицу Пограничников. Там они нашли кость и сделали предварительный вывод, что останки такого внушительного размера могут быть только у мамонта.

Находку должны передать археологам, которые смогут установить, есть ли у нее какая-то историческая ценность. Для этого потребуется длительная экспертиза.

Ранее сообщалось, что на Эльгинском месторождении в Якутии были найдены останки мамонта с бивнями и гигантского бизона. Из-за находки работы на угольном карьере были приостановлены. Рабочие откопали череп, два бивня и кость ноги древних животных.

Также о находках сообщали московские археологи, которые обнаружили более четырех тысяч предметов, имеющих историческую ценность. В 2023 году было обнаружено порядка 12 тысяч артефактов, а за последние 12 лет — почти 90 тысяч.

Среди интересных находок числятся медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны, фрагмент глиняной расписной игрушки-всадника XVI века, белоглиняный подсвечник XVIII века и другие интересные предметы царского времени.