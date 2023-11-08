Рабочие нашли гнилой труп человека в колодце Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дорожные рабочие обнаружили человеческую мумию, лежавшую в колодце рядом с магазином продуктов на Ржевской площади, сообщает «Фонтанка». Установлено, что погибший — мужчина, труп направлен в морг для установления причины смерти.

8 ноября в полицию поступило сообщение о подозрительном пакете с костями в коллекторе рядом с магазином. Мумифицированный труп лежал в колодце, расположенном в трех метрах от дома № 3 по Ржевской площади, поясняет издание. По предварительным данным, человеческое тело пробыло в сырости достаточно долго, вода частично размыла кисти и стопы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее разлагающийся труп мужчины жители Санкт-Петербурга обнаружили в мусоропроводе. Приехавшие на вызов полицейские смогли определить, что тело уже долгое время лежало среди мусора: на нем были заметны гнилостные изменения. Человеческие останки передали в морг.

До этого в Ленинградской области сотрудники полиции задержали 54-летнего мужчину, который пытался приготовить суп из частей тела расчлененного гостя. Предварительно, подозреваемый нанес своей жертве множество колото-резаных ран, после чего отрезал ему руки по плечи и стал готовить бульон.