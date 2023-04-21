Рабочему оторвало руку взрывом на фабрике в Приморском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочему оторвало руку по локоть в результате взрыва на горнодобывающей фабрике АО «ГМК «Дальполиметалл» в городе Дальнегорске в Приморском крае, передает Telegram-канал SHOT. Мужчина оказался рядом с агрегатором в цеху пульпонасосной станции, который взорвался.

Рабочего доставили в реанимацию, где ему экстренно провели операцию и спасли жизнь. Сейчас он уже переведён в обычную палату.

В подмосковном Зеленограде 20 апреля произошел пожар в одном из зданий на территории завода электроприборов «Квант», который производит телевизоры Hyundai, Xiaomi и других брендов. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Возгорание произошло на втором этаже трехэтажного здания.

Ранее сообщалось, что в городе Дзержинске Нижегородской области произошел пожар на предприятии по производству пластмасс. Огонь распространился на 4 тыс. кв. м, возгоранию присвоили четвертый ранг сложности. В тушении возгорания были задействованы 32 человека и восемь единиц техники.

В селе Уручье Брянской области загорелась птицефабрика «Мираторга». Площадь пожара составила 3000 квадратных метра. Погиб один человек, предположительно, охранник.