Рабочего зажало тремя тоннами железа в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае мужчине во время проведения работа прижало ногу тремя тоннами железа, сообщает аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС» в своем Telegram-канале. Специалисты помогли пострадавшему освободится.

Инцидент произошел в Приморско-Ахтарском районе. Рабочий разгружал листовое железо. В какой-то момент на него рухнула стопка металлических листов, ему придавило ногу.

Спасатели Приморско-Ахтарского АСО прибыли на место происшествия. При помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и помогли погрузить его в автомобиль скорой помощи, — говорится в сообщении.

Пострадавшему оказывается необходимая помощь. Подробности о его состоянии не сообщаются.

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