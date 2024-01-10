Рабочего в Татарстане придавило 800-килограммовым мешком угля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочий на производстве в селе Черемшан, расположенном в Татарстане, погиб в результате ЧП, сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным его источников, мужчину придавило 800-килограммовым мешком с углем. Предполагается, что он сорвался во время выгрузки. По факту гибели рабочего проводится проверка.

Трагедия произошла на местном металлургическом комбинате утром 9 января. Источники телеканала утверждают, что мешок упал на мужчину, сорвавшись с петли электрического крана. Материал проверки был передан в следственный отдел управления СК России по Республике Татарстан, расположенный в Набережных Челнах. Следователям предстоит установить все обстоятельства гибели мужчины и принять процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, сотрудник Кировского завода в Санкт-Петербурге погиб в первый день производственной практики. Его придавило металлической конструкцией в цехе № 86. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Аналогичный случай также произошел в Северной столице в тот же день. Утверждается, что на предприятии, расположенном на Цветочной улице, погиб 56-летний слесарь, находившийся рядом с неисправной центрифугой. Причиной гибели мужчины стала травма, полученная от отлетевшей детали центрифуги.