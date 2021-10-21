QR-коды в Свердловской области введут на неделю раньше

В Свердловской области более чем на неделю раньше введут QR-коды для посещения театров, спортзалов и других объектов. Вход по QR-кодам рекомендовали также ввести торговым центрам, заведениям общепита и другим предприятиям сферы услуг. Об этом заявил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков. Видео с его выступлением опубликовано на странице Свердловского правительства в соцсети «ВКонтакте».

Планируемые нами меры, связанные с введением зон, свободных от COVID-19, и QR-кодирования с 8 ноября, будут введены раньше. Они все будут введены, начиная с 30 октября текущего года, — сказал Креков.

По его словам, меры затронут посещение театров, выставок, кинотеатров, спортивных сооружений и «ряда других объектов». Кроме того, с 25 октября по QR-кодам начнут пускать в музеи, библиотеки, выставочные центры и на спортивные объекты.

По словам замгубернатора, эта мера носит рекомендательный характер, однако власти будут следить, как она исполняется. Креков подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19 QR-коды для данных мест могут стать обязательными.

Введение мер раньше срока Креков объяснил ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Он уточнил, что обстановка в Свердловской области не такая серьёзная, как в других регионах России, поэтому нерабочие дни установили лишь с 30 октября по 7 ноября, а не раньше.

Ранее депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников назвал QR-коды «фуфлом» и призвал ввести жёсткие карантинные меры в Свердловской области. Соответствующее обращение он обещал направить губернатору региона Евгению Куйвашеву. По словам политика, многие россияне после вакцинации начинают пренебрегать другими методами профилактики, и заболеваемость продолжает расти. Поэтому нужно принимать жёсткие меры к тем, кто нарушает профилактические меры, включая штрафы.