Пытавшийся искупаться в Мойке мужчина в леопардовых стрингах попал на видео

В Санкт-Петребурге мужчина в леопардовых стрингах попытался искупаться в Мойке, кадры опубликовал Telegram-канал 78.ru. На записи видно, как житель Северной столицы стоит по колено в воде и не решается окунуться.

Ранее школьники на Новой улице в Мурино искупались в канаве, их «пляжная вечеринка» попала на видео. На размещенных в Сети кадрах видно, как дети из Ленинградской области по колено зашли в канаву и плескались в грязной воде. Одежда у школьников была на месте. Собравшаяся вокруг толпа морально поддерживала юных моржей и восхищалась ими.

В публикации также выразили надежду, что забава прошла без последствий в виде переохлаждения и травм. Авторы поста предложили подписчикам выдвинуть свои догадки в комментариях.

До этого жители села Сертолово в Ленинградской области устроили гонку в ванне. В Сети появилось видео, как один из местных на высокой скорости проносится по дороге в закрепленной к автомобилю ванне. На видеокадрах видно, как по проезжей части на высокой скорости проезжает автомобиль, к которому прикреплена ванна. В ней находится мужчина. Вслед за «стритрейсером» по дороге рассыпаются стрелы искр. Скорость автомобиля составляла 105 км в час.