Пытавшие фермера 30 часов из-за лошади россияне получили реальные сроки В Иркутске мужчин приговорили к 16-17 годам за пытки фермера из-за лошади

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Областной суд в Иркутске приговорил 16 и 17 годам лишения свободы местных жителей, которые до смерти запытали фермера. Всего в деле потерпевшими числятся двое — в октябре осужденные вывезли в лесной массив в Осинском районе мужчин 35 и 67 лет, поскольку подозревали их в краже лошадей.

Ошибочно полагая, что похищенные причастны к краже лошади, мужчины нанесли им множественные удары руками и неустановленными следствием ножами по различным частям тела. <...> Потерпевшего, который по мнению злоумышленников, являлся покупателем лошади, после избиения облили бензином и подожгли. От полученных телесных повреждений 67-летний мужчина вскоре скончался, — рассказали в прокуратуре.

Нанося побои, злоумышленники требовали сознаться в хищении животного и передать им 1 млн рублей в качестве возмещения ущерба. «Вести-Иркутск» уточняют, что пытки продолжали более 30 часов.

Также фигуранты угнали автомобиль, принадлежавший погибшему. Теперь они обязаны выплатить родным погибшего 9 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее трое работников-вахтовиков были задержаны полицией по подозрению в избиении до смерти своего земляка в Петербурге. Полицейские обнаружили тело 45-летнего рабочего со множественными синяками и ссадинами в общежитии дома 29 по Ижорской улице в деревне Вистино. Трое задержанных — земляки погибшего в возрасте 28, 37 и 45 лет, они работают на одном предприятии вахтовым методом.