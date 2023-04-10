Пытавшегося убить семью с тремя детьми мужчину отправят в колонию В Краснодаре пытавшегося убить семью с тремя детьми мужчину отправят в колонию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодаре пытавшегося убить семью с тремя детьми уроженца Челябинской области отправят в исправительную колонию строгого режима на 16 лет. Обвиняемый украл деньги у своей сожительницы, которая продала квартиру, и включил газ, дождавшись, пока все члены семьи уснут, рассказали KP.RU в прокуратуре Краснодарского края.

В это время в квартире находились сожительница с сыном и ее сестра с двумя дочерьми. Включив конфорки, преступник покинул квартиру, заперев входную дверь на ключ, который оставил в коляске на первом этаже.

Сестра сожительницы почувствовала запах газа, после чего выключила конфорки и открыла окна. Воспользовавшись запасным ключом, потерпевшие смогли выйти из квартиры. Трагедии удалось избежать, — добавили в ведомстве.

Приговор за хищение более 1,5 млн рублей мужчине вынесли еще в 2019 году. Уголовное дело по факту покушения на убийство слушалось в присутствии присяжных заседателей, которые решили, что вина подсудимого полностью доказана и он не заслуживает снисхождения. По совокупности преступлений обвиняемому назначили 16 лет лишения свободы.

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