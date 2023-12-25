Пытавшегося поджечь военкомат петербуржца обвинили в госизмене

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Жителя Санкт-Петербурга Максима Асрияна обвинили в государственной измене после попытки поджога военкомата, следует из информации электронной картотеки. Его дело передано в Первый западный окружной военный суд.

Судебное заседание для решения вопроса об избрании (продлении) меры пресечения — 27.12.2023. Информация по делу — Асриян Максим Игоревич, — говорится в электронной карточке дела, размещенной на сайте суда.

Согласно этой информации, Асрияна обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ: часть 3 статьи 205 (попытка теракта) и часть 1 статьи 275 (государственная измена). Дело передано судье для рассмотрения 22 декабря.

Ранее сообщалось, что в Перми при попытке поджога военкомата был задержан 82-летний пенсионер, являющийся художественным руководителем ансамбля народного пения. По словам мужчины, он решился на такой шаг по указанию неизвестного человека, представившегося следователем. По словам пенсионера, тот сообщил, что на его имя оформлены кредиты на сумму 1,85 млн рублей и для их «списания» потребовал выполнить его инструкции.

Как сообщалось ранее, сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в военном комиссариате Воронежа, который планировал устроить завербованный террористической организацией гражданин РФ. По данным ведомства, злоумышленник был заключен под стражу.