Пытавшаяся испортить бюллетени женщина отправится за решетку на два месяца В Красноярском крае арестовали портившую бюллетени женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курагинский районный суд постановил заключить под стражу местную жительницу, которая в пятницу, 15 марта, облила зеленкой свой бюллетень и крышку урны для голосования, сообщили РИА Новости в ГСУ СК Красноярского края. Подозреваемая была остановлена до того, как успела испортить бюллетени в урне.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд принял решение о заключении женщины под стражу на два месяца.

Суд заключил женщину под стражу сроком на два месяца, — рассказали в Следственном комитете.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Эмилию Носову за попытку испортить бюллетени на избирательном участке в гимназии в Екатеринбурге. Женщина попыталась облить бумаги зеленкой, а при задержании оказала сопротивление полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что профессор могла стать жертвой мошенников. По указанию неустановленных лиц, как уточняется, женщина перевела аферистам 15 млн рублей, после чего ей пообещали их вернуть, если она придет на избирательный участок и зальет зеленкой КОИБ.