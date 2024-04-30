Пыльные бури накрывают Иркутскую область

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Пыльные бури накрывают Иркутскую область, передает Telegram-канал Babr Mash. По его информации, в регион пришел мощный ураган, жителей просят оставаться дома и не открывать окна.

Небо в области затянуло, шквалистый ветер ломает ветки деревьев и срывает рекламные щиты. Его скорость доходит до 28 метров в секунду. Синоптики обещают, что непогода в ближайшие сутки будет набирать силу. Из-за этого возможны отключения света.

Ранее СМИ сообщали о грязном дожде с частицами пыли из Сахары в российских регионах. По словам местных жителей, капли оставляют следы на одежде и транспорте. Метеоролог Александр Ильин сообщил, что африканскую пыль в Россию донес балканский циклон. Он выразил мнение, что до мегаполисов страны эта пыль не дойдет.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что песчаная пыль из Африки, дошедшая до российских регионов, при вдыхании может попасть в легочные альвеолы, откуда она уже никак не выйдет. По его словам, субмикронные частицы в легких вызывают заболевание под названием силикоз. Врач добавил, что размер этих частичек составляет доли микрона. Данная мелкодисперсная пыль имеет минеральный состав, поэтому она не способна вызвать аллергическую реакцию.