Пылающий в Петербурге трамвай попал на видео МЧС: в Санкт-Петербурге загорелся трамвай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся трамвай маршрута № 48, сообщает управление МЧС России по региону. Инцидент произошел утром 1 апреля, огонь охватил весь вагон. Кадры горящего транспортного средства публикуют местные паблики и СМИ.

В трамвае маршрута № 48 происходило горение вагона по всей площади. В 07:05 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, — говорится в сообщении.

Накануне пожар на площади 900 квадратных метров был зафиксирован в рыбном цехе в Московской области. По данным МЧС, инцидент произошел в деревне Брехово. Самостоятельно эвакуировались три человека.

За день до этого в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана произошло возгорание. Загорелась кровля здания. В оперативных службах передавали, что из вуза эвакуировали людей. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

На прошлой неделе в центре Курска у автобуса отказали тормоза, он протаранил несколько автомобилей и столкнулся лоб в лоб с другим автобусом. В ДТП получили повреждения семь транспортных средств, два из них сгорели. Несколько человек госпитализировали.