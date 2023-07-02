«Пыль в глаза»: Пушилин оценил план Зеленского Пушилин назвал мирный план Зеленского пусканием пыли в глаза партнеров с Запада

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Денис Пушилин

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что план мирного урегулирования конфликта, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, является пусканием пыли в глаза партнеров с Запада. Документ не имеет никакого отношения к реальной ситуации на линии боевого соприкосновения, отметил он в беседе с ТАСС.

Так называемый мирный план Зеленского и его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер и направлены исключительно на пускание пыли в глаза западных партнеров и аудитории, — считает руководитель ДНР

Он назвал новые регионы России исконно русскими землями, которые являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Мнение Зеленского на этот счет «по сути, уже не волнует», подчеркнул Пушилин.

События на передовой свидетельствуют о том, что российская армия уничтожает склады с западным оружием, хотя Зеленский уверяет партнеров с Запада, что их финансирование и поставка вооружения не вылетают в трубу. Поэтому цели спецоперации, заявленные президентом РФ Владимиром Путиным, останутся неизменными, уверен глава ДНР.

Ранее Денис Пушилин заявил, что поставляемая Вооруженным силам Украины западная техника «оказалась по зубам» российским бойцам. По его словам, силы РФ доказали это на разных участках фронта, уничтожая вооружение противника.