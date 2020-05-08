Пятый пациент с коронавирусом умер в Татарстане

https://static.news.ru/photo/68553f46-910d-11ea-9c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина 1938 года рождения, заражённый коронавирусом, скончался в Татарстане, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

По её словам, это уже пятый подтверждённый случай смерти заболевшего COVID-19.

1 мая он был госпитализирован с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру. Находился на стационарном лечении в инфекционном отделении Нижнекамской центральной районной многопрофильный больницы, — рассказала она.

Галимова отметила, что болезнь была осложнена внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и ОРДС. Также у пациента имелись хронические заболевания: хроническая обструктивная болезнь лёгких и сахарный диабет, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что диагноз коронавирусной инфекции подтвердился почти у 120 сотрудников группы ВТБ, один скончался.