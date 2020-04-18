Пятый пациент с коронавирусом умер в Ингушетии

https://static.news.ru/photo/067daadc-819b-11ea-8335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ещё один человек с коронавирусной инфекцией умер в Ингушетии. Всего от COVID-19 в республике скончались пять человек.

Умер ещё один человек, мужчина, 1956 года рождения, — говорится в сообщении оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составляет 226 человек. 19 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 11 на аппаратах ИВЛ. Излечились 22 человека.

NEWS.ru писал, что в Ижевске ещё у 26 пациентов закрытой на карантин больницы выявили коронавирус. ГКБ №1 стала очагом распространения вируса в Удмуртии. Инфекцией там заразились 42 пациента и семь медицинских сестёр.

Всего в России зарегистрировано 36 793 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки было диагностировано 4785. Выздоровели 3057 человек, скончались 313.