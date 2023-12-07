Пятно после яркого свечения появилось на месте пропажи рыбаков под Ростовом Don Mash: зона пропажи рыбаков под Ростовом покрылась темным пятном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подозрительное темное пятно обнаружили на месте исчезновения двух рыбаков в Октябрьском районе Ростовской области, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его данным, записи с камер видеонаблюдения зафиксировали неизвестный светящийся объект недалеко от места их пропажи.

Спасатели и волонтеры, которые ищут мужчин уже седьмые сутки, запросили помощь аквалангистов, чтобы осмотреть пятно на глубине восьми метров. По предварительным данным, речь идет о скоплении утонувших бревен. При этом что могло стать источником свечения, которое было замечено перед исчезновением рыбаков, неизвестно.

Пропавшими рыбаками оказались моряк Сергей Запорожцев и его друг, многодетный отец, недавно вернувшийся из зоны СВО, Виталий Бузняков. Мать одного из них рассказала, что многодневные поиски пока не увенчались успехом. Пропавших ищут волонтеры, полицейские и неравнодушные жители хутора. Также к поискам подключали водолаза, который обследовал дно реки.

Мужчины отправились на рыбалку 1 декабря. Ночью они позвонили и сообщили, что возвращаются обратно, но так и не добрались до своих домов. На поиски вышла невеста моряка и жена участника СВО. Как рассказывает мать, женщины обнаружили перевернутую лодку и припаркованный автомобиль Бузнякова. При этом двери машины оказались незаблокированными.