Пятно неизвестного происхождения появилось на Умбозере под Мурманском

На поверхности Умбозера в Мурманской области появилось мутно-бирюзовое пятно неизвестного происхождения. Причина окрашивания воды пока не установлена.
Проведён забор проб воды центром лабораторного анализа и технических измерений по Мурманской области, результаты будут готовы 17 июня, — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Он также предположил, что пятно может исходить из заброшенной шахты, которая принадлежит обанкротившемуся ЗАО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат».
В МЧС заявили, что пятно жизнеобеспечению населения не угрожает. Населённые пункты снабжаются водой из подземных источников. Ближайший водозабор находится на реке Умба в 115 километрах ниже по течению, передаёт ТАСС.
В ведомстве добавили, что ситуация находится под контролем, на месте дежурит оперативная группа главка МЧС по региону, спасатели готовы к оперативному реагированию.
Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения пятна. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Умбозеро — самое глубокое озеро на Кольском полуострове. Местами его глубина достигает 115 метров. С севера в него впадают реки Чуда и Сура, с востока — Кица, на юге из озера вытекает река Умба.
Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье обнаружили пятно серебристо-коричневого цвета на реке Поля. Его протяжённость составила восемь километров. Предполагается, что причиной его появления мог стать аварийный сброс сточных вод.