Пятно неизвестного происхождения появилось на Умбозере под Мурманском

https://static.news.ru/photo/cb3cb9dc-b092-11ea-a467-fa163e074e61_660.jpg Умбозеро Фото: Haras/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

На поверхности Умбозера в Мурманской области появилось мутно-бирюзовое пятно неизвестного происхождения. Причина окрашивания воды пока не установлена.

Проведён забор проб воды центром лабораторного анализа и технических измерений по Мурманской области, результаты будут готовы 17 июня, — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Он также предположил, что пятно может исходить из заброшенной шахты, которая принадлежит обанкротившемуся ЗАО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат».

В МЧС заявили, что пятно жизнеобеспечению населения не угрожает. Населённые пункты снабжаются водой из подземных источников. Ближайший водозабор находится на реке Умба в 115 километрах ниже по течению, передаёт ТАСС.

В ведомстве добавили, что ситуация находится под контролем, на месте дежурит оперативная группа главка МЧС по региону, спасатели готовы к оперативному реагированию.

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения пятна. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Умбозеро — самое глубокое озеро на Кольском полуострове. Местами его глубина достигает 115 метров. С севера в него впадают реки Чуда и Сура, с востока — Кица, на юге из озера вытекает река Умба.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье обнаружили пятно серебристо-коричневого цвета на реке Поля. Его протяжённость составила восемь километров. Предполагается, что причиной его появления мог стать аварийный сброс сточных вод.