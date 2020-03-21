Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятнадцать населённых пунктов в пяти районах Сахалинской области обесточены из-за циклона.

В результате прохождения циклона нарушено электроснабжение 15 населённых пунктов в пяти районах острова. Полностью без электроснабжения остались сёла Малиновка Поронайского района, Шебунино и Ясноморское Невельского района, Поречье, Ольшанка, Орлово, Бошняково, Тельновское, Лесогорское Углегорского района, — приводит сообщение МЧС России по Сахалинской области «Интерфакс».

Кроме того, частично без энергоснабжения остались города Углегорск и Холмск, а также сёла Костромское Холмского района, Ударное Углегорского района, Раздольное, Буюклы Смирныховского района.

Уточняется, что закрыто движение на участке автодороги Огоньки — Невельск.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в МЧС предупредили жителей Сахалинской области и Камчатки о приближении циклона с Охотского моря, который принесёт штормовой ветер и снегопад. Сообщалось, что местное население ждут сильные осадки, северный ветер с порывами 25–30 м/с, метель с мокрым снегом, а также усиление ветра до штормового.

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