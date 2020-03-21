Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о смерти заболевшего коронавирусом мужчины в Тюмени не соответствует действительности. Об этом заявили в оперативном штабе региона.

Его самочувствие удовлетворительное, — говорится в сообщении. Коронавирус был обнаружен у жителя Тюмени 15 марта. В пятницу в СМИ появилась информация, что мужчина умер. Как сообщает «Интерфакс», 20 марта ещё...