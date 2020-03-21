https://static.news.ru/photo/e9305810-6b21-11ea-afbd-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пятнадцать населённых пунктов в пяти районах Сахалинской области обесточены из-за циклона.
В результате прохождения циклона нарушено электроснабжение 15 населённых пунктов в пяти районах острова. Полностью без электроснабжения остались сёла Малиновка Поронайского района, Шебунино и Ясноморское Невельского района, Поречье, Ольшанка, Орлово, Бошняково, Тельновское, Лесогорское Углегорского района, — приводит сообщение МЧС России по Сахалинской области «Интерфакс».
Кроме того, частично без энергоснабжения остались города Углегорск и Холмск, а также сёла Костромское Холмского района, Ударное Углегорского района, Раздольное, Буюклы Смирныховского района.
Уточняется, что закрыто движение на участке автодороги Огоньки — Невельск.
Как сообщал NEWS.ru ранее, в МЧС предупредили жителей Сахалинской области и Камчатки о приближении циклона с Охотского моря, который принесёт штормовой ветер и снегопад. Сообщалось, что местное население ждут сильные осадки, северный ветер с порывами 25–30 м/с, метель с мокрым снегом, а также усиление ветра до штормового.