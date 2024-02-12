Пятилетнюю девочку нашли убитой в лесу под Новосибирском Baza: пропавшую 23 января пятилетнюю девочку нашли убитой под Новосибирском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятилетняя девочка найдена убитой в лесу в Новосибирской области, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, ребенок пропал еще 23 января, сотрудники полиции и волонтеры вели поиски более двух недель.

Очевидцы сообщали, что видели пропавшую девочку около магазина в районе села Толмачево 4 февраля. Тогда в этом районе усилили поиски. 8 февраля тело девочки нашли в лесу. По предварительным данным, она была убита, на ее теле обнаружили признаки насильственной смерти.

9 февраля издание «КП-Новосибирск» со ссылкой на источники сообщало, что на окраине Новосибирска между Хилокским рынком и Толмачевом обнаружили мертвой девочку, пропавшую вместе со своей 39-летней матерью «с 20 по 23 января». По данным СМИ, перед исчезновением женщина продала квартиру и планировала потратить деньги на покупку автомобиля. Тело матери нашли в лесу еще в конце января, спустя более чем неделю обнаружили мертвую дочь. Подозреваемым оказался знакомый семьи, работающий таксистом, который помогал женщине со сделкой по продаже квартиры, после чего расправился с ней и ее дочерью. Мужчина был задержан на границе Казахстана и Узбекистана, он сознался в содеянном.

11 февраля в Дагестане пропала 22-летняя спортсменка Анна Цомартова, которая занималась тайским боксом. СМИ писали, что незадолго перед исчезновением она потерпела первое поражение в своей карьере.