Пятилетняя девочка утонула на алтайской турбазе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории турбазы «Виктория» в Республике Алтай утонула пятилетняя девочка из Новосибирска. Как сообщили в администрации Чемальского района, родители ребенка уснули и заметили пропажу дочери спустя полчаса, пишет «Сиб.фм». Родители не смогли самостоятельно найти ребенка и обратились за помощью в экстренные службы. В СУ СКР по Республике Алтай рассказали, что тело погибшей нашли в реке Катунь на расстоянии 200 м вниз по течению от места происшествия.

В ходе организованных поисков на расстоянии около 200 м вниз по течению от места происшествия в реке Катунь сотрудниками полиции обнаружено тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти, — пояснили в ведомстве.

Следователи проводят проверку по факту произошедшей трагедии. Тело погибшей было направлено для производства судебной медицинской экспертизы. По ее итогам следователи примут процессуальное решение.

Во время купания в реке Китой в Иркутской области ранее утонул 12-летний подросток. В пресс-службе Следственного управления СК по региону уточнили, что девятилетний брат погибшего был госпитализирован в тяжелом состоянии. По версии правоохранителей, трое несовершеннолетних детей купались в реке без присмотра взрослых.