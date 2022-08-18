Пятилетняя девочка разбилась на самокате в детском саду

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В Новосибирске пятилетняя девочка каталась на самокате в детском саду и разбилась, сообщил региональный Следственный комитет (СК РФ) на своем сайте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей») УК РФ.

Во время утренней прогулки малолетняя воспитанница детского сада, оставшись без контроля со стороны сотрудников указанного выше образовательного учреждения, упала при езде на детском двухколесном самокате и ударилась головой об асфальтированную поверхность, в результате чего наступила ее смерть на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном детском саду воспитатель ударила девочку за сорванный цветок. Прохожие засняли видео, как воспитатель учреждения «Радуга» в Лобне отчитывает трехлетнюю девочку, а затем бьет ее по лицу. Отмечается, что на воспитателя раньше также поступали жалобы, но она продолжает работать.

В Оренбургской области воспитатель детского сада «Березка» примотала скотчем к кровати маленькую девочку в качестве наказания: ребенок отказывался спать во время тихого часа. Девочка пролежала так до самого полдника. Следы скотча обнаружила мать и обратилась в полицию.