Пятилетняя девочка погибла при пожаре в Самаре

При пожаре в Самаре погибла пятилетняя девочка, сообщает Telegram-канал 112. Еще 4 человека, в том числе ребенок, пострадали — их госпитализировали.

Возгорание на лестничной площадке в многоквартирном доме на улице Некрасовской произошло утром. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Самарской области, пламенем оказались охвачены помещения с первого по третий этаж.

Площадь пожара 800 кв.м. Для тушения пожара привлечено 137 человек и 49 единиц техники, в том числе от МЧС России 99 человек и 29 единиц техники, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что есть угроза дальнейшего распространения.