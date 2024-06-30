Пятилетний ребенок получил серьезные травмы при падении из окна 4-го этажа В Калуге пятилетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калуге пятилетний ребенок получил серьезные травмы, выпав из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, пишет Telegram-канал ES!. По его данным, трагедия произошла в жилом доме на улице Московской.

Со ссылкой на очевидцев канал уточнил, что экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и госпитализировали ребенка. Сообщается, что малыш серьезно пострадал при падении с высоты. Другие обстоятельства инцидента не уточняются.

Издание «МК Калуга», в свою очередь, сообщает, что в момент происшествия в квартире находилась мать и двое детей. По его информации, один из малышей проснулся и полез в окно, пытаясь покормить голубей.

Ранее в Томске семилетний мальчик выпал из окна дома на 10-м этаже. Заявляется, что ребенку удалось выжить, он был доставлен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Причины падения неизвестны.

До этого похожий случай произошел в дагестанском Дербенте, где двухлетний малыш выпал из окна на пятом этаже. У ребенка разбита головы и зафиксированы переломы. По данным СМИ, избежать более серьезных последствий удалось благодаря тому, что он упал на пристройку.

Также ранее ребенок 2022 года рождения выпал из окна квартиры на третьем этаже на юге Москвы. В столичной прокуратуре сообщили, что ребенок выжил, данные о его состоянии не приводились.