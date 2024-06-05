Пятилетний ребенок погиб в результате атаки ВСУ на Запорожскую область Балицкий: пятилетний ребенок погиб при атаке ВСУ на Запорожскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятилетний ребенок погиб в результате обстрела Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины во вторник, 4 июня, сообщает глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, он скончался в реанимации из-за несовместимых с жизнью ранений.

Выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего ребенка, им будет оказана вся возможная помощь, — написал он.

Кроме того, губернатор уточнил, что число пострадавших при обстреле, которые находятся в тяжелом состоянии, выросло до 11. Ранее сообщалось о троих раненых.

Накануне ВСУ обстреляли из артиллерии село Новозлатополь в Запорожской области. Балицкий сообщал, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Предположительно, ВСУ использовали кассетные снаряды.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три женщины получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на служебный автобус сельхозпредприятия в Шебекино. По его информации, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. У одной из женщин осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй — осколочное ранение правого бедра, у третьей — предварительно, сотрясение головного мозга и контузия.