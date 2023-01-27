Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Приморье

Фото: Управление МВД России по Приморскому краю

Пятилетний ребенок погиб в результате ДТП в Приморском крае, сообщается на сайте регионального управления МВД. Еще четыре человека, в том числе двое детей, пострадали. Авария произошла на 13-м километре автодороги Раздольное — Хасан.

Автомобиль Honda Odyssey во время обгона столкнулся с Subaru Forester и от удара вылетел на встречную полосу движения, где сначала врезался в грузовик Isuzu, а затем — в леерное ограждение.

В результате автоаварии травмы, не совместимые с жизнью, получил пятилетний пассажир Honda Odyssey, — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве за водителем.

В ДТП также пострадали водитель Honda Odyssey, его жена и двое детей 10 и 13 лет. Они госпитализированы.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП. По предварительным данным, виновником аварии является водитель Honda Odyssey, который совершал обгон, не убедившись в безопасности маневра.

Ранее в Приморье на трассе Хабаровск — Владивосток столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В результате пострадали 14 человек, шестеро из которых были госпитализированы.