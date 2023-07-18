Пятилетний мальчик утонул в аквапарке под Смоленском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Смоленской области в деревне Лебедки пятилетний мальчик утонул в аквапарке, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, ребенок сорвался в воду, когда прыгал на батутах.

По данным канала, мальчик из Подмосковья вместе с отцом и близнецом-братом отдыхал в аквапарке «Кико». Ребенок резвился на батутах, но в какой-то момент сорвался в воду и начал тонуть. Ему на помощь бросились отец и спасатель, но к тому моменту юнец наглотался слишком много воды и захлебнулся.

Откачать мальчика так и не смогли. Обстоятельства произошедшего выясняются..

На прошлой неделе в Иркутской области в Усолье-Сибирском 35-летний мужчина утонул на глазах своей семьей, когда пытался спасти двух тонущих школьников. Местные СМИ писали, что мужчина в тот день отдыхал у реки вместе с матерью, женой, сыном, дочерью и сестрой, в какой-то момент они услышали крики о помощи. Мужчина бросился вытаскивать подростков из воды, впоследствии утонул сам. Сестра погибшего рассказала, что брат всегда хорошо плавал. По ее словам, семья до сих пор не может прийти в себя.

В середине июня в Новосибирске 10-летний мальчик утонул в бассейне сауны во время детского праздника. СМИ писали, что школьника пытались откачать две бригады скорой помощи, но спасти ребенка не удалось.