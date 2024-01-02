Пятилетний мальчик проломил пультом голову четырехмесячной сестре Под Челябинском пятилетний мальчик проломил пультом голову сестре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятилетний мальчик ударил четырехмесячную сестру пультом по голове и случайно проломил ей череп, сообщил источник РЕН ТВ. Случай произошел в селе Медведка Челябинской области, куда семья поехала в гости к бабушке. По предварительной информации, у младенца сломала теменная кость.

В этот момент семья находилась в гостях у 46-летней бабушки. Никого из взрослых во время происшествия в комнате не было, — рассказал источник.

Ранее в Карпинске 12-летний мальчик пострадал при катании на горке. Щепка размером около 30 сантиметров пробила ребенку одежду и кожу. После инцидента горку закрыли. При этом прокуратура выяснила, что это уже второй случай травмирования ребенка. 27 декабря там же получил ранение пятилетний ребенок, в больнице у него диагностировали ушиб головы.

Также сообщалось, что в Смоленске ребенку выстрелили в голову во время прогулки. Двое десятилетних друзей гуляли во дворе дома, когда один из них внезапно получил выстрел в голову. Предположительно, стрельба велась из рогатки или дальнобойной пневматики. Смягчить последствия ранения помогла теплая шапка на голове мальчика.